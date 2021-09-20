«Слуга народу» вимагає розглянути «антиолігархічний пакет», а Голова Верховної ради — проти

Правляча партія і спікер вперше розійшлися в питанні порядку денного.

Фракція «Слуги народу» висловила незгоду з порядком денним Верховної Ради і запропонувала розглянути на цьому пленарному тижні «антиолігархічний пакет». Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав цю ситуацію безпрецедентною, але відмовив фракції у задоволенні її вимог.

Вранці у понеділок речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук запропонувала включити до розгляду законопроєкти №5599 про олігархів та №5600 про наповнення бюджету.

«Згідно із законом України “Про Регламент Верховної Ради України”, пропозиції щодо проєкту порядку денного узагальнюються апаратом Верховної Ради, після чого обговорюються та схвалюються погоджувальною радою», — написала Палійчук у своєму телеграм-каналі.

Проте спікер Разумков під час погоджувальної ради сказав, що подібні пропозиції треба подавати заздалегідь.

«Пропозиції для розгляду на черговому засіданні Верховної Ради подаються не пізніше як за чотири дні до проведення чергового засідання Верховної Ради. Члени погоджувальної ради не пізніше як за три дні повинні отримати таку інформацію. Всі пропозиції, які сьогодні надійшли, не відповідають цій нормі регламенту», — сказав він.

Разумков запропонував розглядати всі пропозиції «з наступного тижня».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, який виступав після Разумкова, наполіг на необхідності розглянути ці законопроєкти.

«Вони повністю готові до розгляду», — сказав він, запропонувавши визначитися з порядком денним шляхом голосування.

Нагадаємо, що Разумков раніше назвав малоймовірним розгляд на цьому пленарному тижні законопроєкту про олігархів (№5599).

Кілька днів тому спікер направив цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії. // Андрій Водяний, LB.ua