«Слуга»-розстрільщиця «командує» військовими у Сєвєродонецьку — Яніна Соколова

Соколова підкреслила, що українські воїни «категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

Народна депутатка України, членкиня фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області.

Таку інформацію повідомила у себе в Facebook журналістка й блогер Яніна Соколова.

За словами Соколової, їй знайомі військові прислали фото та інформацію.

«Депутат від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Сєвєродонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як «людина згори», — заявила Соколова.

Соколова підкреслила, що українські воїни «категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

«Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому Офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири — не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті», — наголосила Соколова.

«Володимир Зеленський, якщо Ви не в курсі, зверніть увагу, будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь-агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються», — додала журналістка.

Мар’яні Безуглій 34 роки. Має медичну освіту. До обрання у парламент працювала у поліклініці. Вона виступала за ухвалення закону, котрий би дозволяв командирам розстрілювати солдатів за непокору. Після гучного скандалу цю ініціативу було відкликано. // УНІАН