Київську обласну організацію «Слуги Народу» очолив Андрій Мотовиловець. Його обрали замість Олександра Дубінського.

Про це повідомляється на сайті політсили.

Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію “Слуги народу”.

“Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії”, – йдеться у заяві партії.

Члени київського обласного осередку у ході конференції ухвалили рішення про призначення нового очільника більшістю голосів. Партійці також звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань.

Більшістю голосів новим головою Київського партійного осередку став Андрій Мотовиловець.