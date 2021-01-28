«Слуги» знову не змогли призначити Вітренка віцепрем’єром, міністром енергетики

За проголосували тільки 204 народні депутати.

Верховна Рада знову не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром-міністром енергетики. За проголосували тільки 204 нардепи.

Вітренка підтримали 177 нардепів «Слуги народу», 18 «Довіри» і два позафракційних.

Прем’єр-міністр вносив подання про призначення за пропозицією фракції «Слуга народу». Сам кандидат під час виступу сказав, що за час, поки він виконував обов’язки міністра енергетики, було погашено борг по зарплаті перед шахтарями і подано проєкт рішення про обмеження здорожчання електроенергії.

«Найбільш значущі пільги були монетизовані, … винесено на Кабмін рішення по газу, яке дозволило знизити ціну на газ на третину. Було уникнуто віялових відключень у час холодів», — відзвітував Юрій Вітренко перед голосуванням за призначення.

Він також додав, що на цей опалювальний сезон коштів вистачить на субсидії для всіх отримувачів.

Нардепи цікавилися, чи вніс Вітренко у декларацію кандидата на посаду премію за перемогу в арбітражі над «Газпромом» у 4 млн доларів. Він відповів, що не вніс, але зробить це згодом.

У перерві в засіданні парламенту профільний комітет рекомендував нардепам підтримати кандидатуру Вітренка. За висловилися 14 членів комітету, по два — проти та утрималися.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції «Слуга народу» в понеділок. У депутатів пропрезидентської фракції було до кандидата декілька питань. Одне з них, як повідомили джерела LB.ua, стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над «Газпромом» у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії.

З вівторка серед депутатів-«слуг народу» проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку.

Нагадаємо, що 18 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. За призначення Вітренка проголосували лише 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися – 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.

Після проваленого голосування за призначення джерела LB.ua повідомили, що у фракції «Слуга народу» можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка для призначення першим віцепрем’єром — міністром енергетики. Тим часом Вітренка призначили в.о. міністра.

Співрозмовник LB.ua підтвердив, що повторне голосування готує «група Коломойського». «Саме вони ведуть такі розмови. Та все можливо», — сказав він.

Втім у січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела видання зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка. // LB.ua