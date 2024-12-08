Соратник Трампа вважає одяг Зеленського «неповагою до американського народу»

Соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун розкритикував одяг, у якому український президент Володимир Зеленський прийшов на зустріч із Трампом та очільником Франції Емманюелем Макроном.

Про це він сказав у коментарі виданню New York Post.

Цього разу український президент був одягнений у чорний світшот, чорні штани та коричневі черевики.

За словами Стоуна, такий одяг Зеленського був «неповагою до американського народу».

«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на Всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч із новообраним президентом США?», – обурився Стоун.

Варто зазначити, що на Всесвітній економічний форум у цьому році Зеленський також з’явився не у формальному костюмі. // Главком