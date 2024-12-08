Соратник Трампа вважає одяг Зеленського «неповагою до американського народу»
Соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун розкритикував одяг, у якому український президент Володимир Зеленський прийшов на зустріч із Трампом та очільником Франції Емманюелем Макроном.
Про це він сказав у коментарі виданню New York Post.
За словами Стоуна, такий одяг Зеленського був «неповагою до американського народу».
Варто зазначити, що на Всесвітній економічний форум у цьому році Зеленський також з’явився не у формальному костюмі. // ГлавкомTweet