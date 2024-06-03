Спікер прокремлівського парламенту Грузії підписав закон про іноагентів

Закон «Про прозорість іноземного впливу» частково набуде чинності вже сьогодні, після опублікування.

Його підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу». За рішення проігнорувати зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Згідно з Конституцією Грузії, закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Щоб закон набув чинності, протягом п’яти днів його має підписати президентка. Якщо вона відмовиться, то це мав зробити голова парламенту Шалва Папуашвілі з правлячої «Грузинської мрії», яка просувала цей закон, через який неодноразово спалахували протести.

Закон про іноагентів оголошує неурядові та медійні організації, чий дохід становить понад 20% із-за кордону, організаціями, що представляють інтереси іноземної держави. Вони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі та щороку заповнювати фінансову декларацію. Інакше перший раз їх оштрафують на 25 тис. ларі (близько 7850 євро).

Протягом тижнів у країні тривали багатотисячні акції проти ухвалення цього документа. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, яким кремль придушує свободу слова у своїй країні. Партія влади Грузії переконує, що нічого спільного в них немає.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни. // Главком