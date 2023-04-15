Спортсмени та донька Шойгу: Зеленський затвердив нові санкції проти Росії

Під нові нові обмеження потрапили ряд громадян Росії, Білорусі та України.

Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 438 фізичних осіб і 254 юридичних. Відповідні два укази, підписані сьогодні главою держави.

Так, згідно указу №227/2023, президент ввів в дію рішення про застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо 351 фізичної особи – громадян РФ і 254 юридичних осіб.

Також указом № 228/2023 президент ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій щодо 87 фізичних осіб, серед яких громадяни як Росії, Білорусі, так і України.

Зокрема, санкції застосовані до дочки міністра оборони РФ Сергія Шойгу – Ксенії, російським спортсменам Іллі Авербухе і Світлані Хоркіної. У списку також міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук. Санкції введені на різний період – 5, 10 і 50 років. // УНІАН