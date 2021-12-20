США назвали условие для обсуждения с Россией «гарантий по безопасности»

Советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан назвал условие, для обсуждения с Россией «гарантий по безопасности». Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только в условиях деэскалации.

Отмечается, что Салливан сегодня, 20 декабря, провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. В ходе беседы советник американского лидера заявил о готовности США участвовать в переговорах через множество каналов, включая двухсторонние встречи, совет РФ-НАТО и ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

При этом Салливан дал понять российской стороне, что любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать опасения Вашингтона по поводу действий России. Кроме того, переговоры должны проходить в полной координации США с европейскими союзниками и партнерами.

Салливан также отметил, что существенный прогресс по переговорам может произойти только в условиях деэскалации.