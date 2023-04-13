США не видають візи Лаврову і всій делегації Росії в ООН

Вже за кілька днів росіяни мають взяти участь в роботі Радбезу ООН.

Влада США досі не видала візи російській делегації на чолі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка повинна взяти участь у засіданні Радбезу ООН вже за кілька днів. Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, його слова наводить CNN, повідомляє УНІАН.

“Ми закликаємо Вашингтон не затягувати з видачею віз нашій делегації, в тому числі нашим журналістам. Відмова у видачі віз порушує зобов’язання США як країни перебування штаб-квартири ООН, перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації”, – заявив Антонов.

Російський дипломат також поскаржився, що США не дали згоди на прибуття літака з російською делегацією.

“Ми очікуємо, що американці оперативно видадуть дозвіл на літак (вхід в повітряний простір США) без будь-яких умов і обмежень”, – заявив він.

Слід уточнити, що згідно з правилами роботи ООН, США, як країна, що приймає у себе цю організацію, зобов’язані видавати візи учасникам делегацій будь-яких країн, що беруть участь в роботі ООН, незалежно від характеру двосторонніх відносин.

Росія тимчасово очолила Раду Безпеки ООН

У квітні Росія в рамках ротації на один місяць очолила Раду Безпеки ООН, як це передбачено регламентом організації. Хоча це принципово не позначиться на роботі ООН, сам факт того, що держава-агресор з військовим злочинцем на чолі формально виявилося головним з безпеки на планеті, викликало неприйняття у багатьох світових лідерів.