США обеспокоены «злонамеренными» планами Китая купить украинский завод «Мотор Сич»

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов «Мотор Сич».

В США считают инвестиции КНР «злонамеренными», говорится на сайте Госдепа.

Стоит отметить, что «Мотор Сич» — это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже проинформировала в официальном сообщении, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании подали совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич». // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»