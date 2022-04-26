США підтримають Україну, якщо вона вирішить витіснити російських окупантів зі сходу країни, – Блінкен

Київ отримує зброю іноді через 72 години після рішення Вашингтона.

Зброя США надходить в Україну швидше, ніж будь-коли. Раніше з моменту підписання указу президента проходили тижні, «зараз часто це 72 години».

Про це завив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітет із закордонних справ Сенату, повідомляє The New York Times.

Він також зазначив, що Сполучені Штати підтримають Україну в спробі витіснити російські війська зі сходу країни, якщо така ціль буде поставлена.

«Якщо вони так визначать свої цілі як суверенна, демократична, незалежна країна, це те, що ми підтримаємо», – сказав він.