США почнуть приймати білих біженців із Південно-Африканської Республіки

Деякі політики звинувачують Трампа у “глобальному апартеїді”.

У найближчі дні Сполучені Штати вперше приймуть групу біженців з Південно-Африканської Республіки, які, за оцінкою адміністрації Дональда Трампа, стали жертвами расової дискримінації.

Близько 60 людей, переважно фермерських родин, прибудуть у США на борту літака, зафрахтованого Державним департаментом. Їх планують розселити в десяти штатах. Водночас уряд ПАР рішуче заперечує звинувачення у дискримінації, називаючи їх необґрунтованими, пише The Hill.

Про майбутній прийом біженців стало відомо після заяви радника Білого дому Стівена Міллера, який назвав ситуацію в Південній Африці “класичним прикладом расового переслідування”, що, на його думку, відповідає визначенню, на якому ґрунтується американська програма з прийому біженців.

“Програма біженців створена не для боротьби з глобальною бідністю. Її завдання ‒ надавати захист тим, хто зазнає переслідувань. І ми повертаємо цю програму до її початкового призначення”, ‒ зазначив посадовець.

Раніше Дональд Трамп підписав указ про припинення фінансової допомоги Південній Африці та доручив підготувати механізм переселення африканських громадян, які, за його словами, зазнають “несправедливої расової дискримінації”. Згодом він уточнив, що “будь-який південноафриканський фермер, який хоче виїхати до США з міркувань безпеки, буде запрошений разом із сім’єю та отримає спрощену процедуру набуття громадянства”.

Окремим приводом для критики з боку США став ухвалений у ПАР закон про експропріацію землі без компенсації. Американські чиновники, зокрема й сам Трамп, назвали його порушенням прав людини та приводом для насильницької конфіскації майна. Уряд Південної Африки категорично спростував такі звинувачення.

“Ми відкидаємо заяви про расову дискримінацію. Статистика злочинів проти фермерів, яку веде не підтверджує систематичного насильства проти представників будь-якої расової групи”, ‒ йдеться у заяві уряду.

У Міністерстві міжнародних відносин і співробітництва додали, що навіть у разі наявності випадків дискримінації, вони “не досягають рівня переслідувань, передбачених міжнародним та внутрішнім законодавством для надання статусу біженця”.

Новина про переселення групи з ПАР викликала гостру реакцію серед частини американських законодавців. Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен заявив, що адміністрація Трампа проводить політику “глобального “.

“Трамп і Маск готові надати притулок 60 білим південноафриканцям, хоча вони не відповідають критеріям біженців. Тим часом інші, хто справді потребує захисту, стикаються з депортацією у нашій країні”, ‒ додав сенатор. // Дзеркало тижня