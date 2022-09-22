США: Росія зруйнувала міжнародний лад, і світ не може допустити, щоб це зійшло з рук Путіну

На засіданні Ради Безпеки ООН у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що “цей міжнародний порядок, задля підтримки якого ми зібралися тут, руйнується на наших очах” війною росії проти України.

Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Світ “не може дозволити, щоб це зійшло з рук президенту путіну”, – сказав Блінкен своїм колегам-дипломатам.

Його заява прозвучала на тлі ескалації дій Москви, включаючи мобілізацію десятків тисяч військовослужбовців та заплановані фіктивні “референдуми” в окупованих росією частинах України.

“Те, що президент путін обрав цього тижня, коли більша частина світу збирається в Організації Об’єднаних Націй, демонструє його крайню зневагу до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН та цієї Ради”, – сказав Блінкен.

“Президент путін робить свій вибір. Тепер річ за всіма нашими країнами. Скажіть президенту путіну, щоб він припинив той жах, який він почав, — продовжив Блінкен. — Скажіть йому, щоб він перестав ставити свої інтереси вище за інтереси решти світу, включаючи свій власний народ. Скажіть йому, щоб він перестав ганьбити цю Раду і все, за що вона стоїть”.

Блінкен сказав, що “де б не відступала російська хвиля, ми виявляли жах, що залишився після неї” — Буча, Ірпінь, Ізюм, там, де були виявлені масові поховання, люди які вижили розповіли про акти тортур.

Держсекретар закликав росію припинити брязкотіти ядерною зброєю, назвавши погрозу путіна використовувати “всі системи зброї, доступні” росії, “тим більш загрозливими, враховуючи намір росії анексувати великі ділянки України найближчими днями”.

Блінкен також наголосив на глобальному впливі війни на продовольчу безпеку і розкритикував російську дезінформацію про ефективність схваленої ВООЗ вакцини.