США розширили санкції на соратників Путіна, міністрів та речницю-танцюристку МЗС РФ Захарову

Сполучені Штати Америки розширили санкційні обмеження на нових осіб з оточення Путіна і влади РФ.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Мінфін США.

«Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна», — зазначають у комюніке.

Нагадують, що Ролдугін — віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики — близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін — хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Також до санкційного списку потрапили:

Юрій Слюсарь, керівник державної компанії «Об’єднана авіабудівна корпорація», що є важливим постачальником обладнання для російської армії;

Віталій Савєльєв — міністр транспорту РФ, член Ради директорів «Російської залізниці» та глава Ради директорів «Аерофлоту»;

Максим Решетніков — міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, «Російської залізниці та ВЕБ.РФ

Ірек Файзуллін — міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів «Російської залізниці»

Дмітрій Григоренко — віцепрем’єр і керівник апарату уряду РФ.

Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вкзааним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.

Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі. «Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера «Севергруп» і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії», — інформує Мінфін США.