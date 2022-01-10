США відкинули будь-яке згортання політики відкритих дверей НАТО – Держдеп

Американська делегація під час переговорів з високопоставленими представниками Росії в Женеві відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, у тому числі для України.

Про це заявила в понеділок за результатами зустрічі в Женеві глава делегації США, перший заступник держсекретаря Венді Шерман, пише Укрінформ.

«Ми рішуче відкидаємо пропозиції (російської сторони – ред.) щодо (гарантій – ред.) безпеки, які в Сполучених Штатах просто не приймаються. Ми не дозволимо нікому згорнути політику відкритих дверей НАТО», — заявила глава американської делегації під час телефонного брифінгу після зустрічі з росіянами.

Вона також зазначила, що переговори, які пройшли в понеділок у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-Росія, були «відвертими та прямими» і тривали майже вісім годин.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в Женеві відбувся перший раунд міжнародних переговорів з російською стороною на тлі військової ескалації з боку РФ у Європі та безпосередньо навколо України. Наступні раунди заплановані 12 й 13 січня у Брюсселі у форматі Рада НАТО-Росія, а також під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.