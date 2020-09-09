Страны G7 потребовали от Кремля привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Главы МИД стран «Группы семи» (G7) во вторник призвали Российскую Федерацию привлечь к ответственности виновных в отравлении известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств G7, распространенном пресс-службой Государственного департамента США.

«Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», — сказано в заявлении.

Как отмечается в документе, ФРГ проинформировала партнеров по G7 о выводах немецких экспертов о том, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы «Новичок». «Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования <…> определили, что Навальный стал жертвой нападения с использованием нервнопаралитического вещества из группы „Новичок“, субстанции, разработанной Россией. <…> Мы <…> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального», — сказано в заявлении.

Главы МИД отметили, что Навальный все еще находится в берлинской больнице в тяжелом состоянии, выразив надежду на его скорейшее и полное выздоровление. По мнению руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, произошедшее с Навальным является «ударом по демократии и политическому плюрализму» в РФ. «Это представляет собой серьезную угрозу для мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые РФ обязалась гарантировать. Мы призываем РФ выполнять свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и гарантировать эти права <…> своим гражданам», — считают дипломаты стран «семерки».

Также в заявлении отмечается, что страны G7 будут «внимательно следить» за тем, какая реакция последует от РФ на инцидент с Навальным. «Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия будет реагировать на международные призывы объяснить ужасное отравление Навального», — отмечают главы МИД стран G7.

Напомним, что врачи клиники «Шарите» сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители. В Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в образцах Навального, заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Кроме того, Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение РФ о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к России с призывом расследовать, а не просто отрицать отравление видного оппозиционера. Она подчеркнула, что Навальный стал жертвой «серьезного преступления» и явно нуждался в «государственной защите», но не получил ее. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»