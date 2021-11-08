Стратегія Кремля не передбачає існування держави Україна — Порошенко про «діалог» з Путіним

Оскільки Кремль у своїй стратегії не передбачає існування України як держави, то з президентом РФ Володимиром Путіним нема про що говорити.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“З Путіним нема про що говорити. У статтях Путіна і Медвєдєва виписана його стратегія. І ця стратегія не передбачає існування держави Україна. Крапка! А ви хочете повторити помилку Придністров’я, Осетії, Абхазії та інших, і йти з ним про щось домовлятися. Результат буде такий самий, як ми бачимо в цих державах”, — переконаний він.

Порошенко нагадав, що Росія не дотримується Мінських домовленостей, унаслідок чого на неї було накладено міжнародні санкції.

“Увесь світ застосував санкції проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод. Це рішення затверджено Радою безпеки ООН. У чому полягає невиконання Мінських угод? Росія не забезпечила всестороннього припинення вогню. Росія не забезпечила виведення іноземних військ. Росія не забезпечила виведення важкої техніки та артилерії. Росія не забезпечила звільнення наших заручників. Росія не забезпечила безпековий компонент”, — підкреслив п’ятий президент.

Однак під Мінськими угодами досі стоїть підпис Путіна.

“Тепер Путін нічого не підписує, бо він не зацікавлений ні в мирі, ні в існуванні держави Україна. І тому нам треба бути об’єднаними, нам треба бути сильними, нам треба протистояти енергетичній, військовій, безпековій, ковідній, медичній і політичній агресії, з фейковими новинами, які деякі тут розповсюджують. Ми маємо втримати і врятувати Україну. Я дуже сподіваюся на це. У нас все вийде”, — підсумував Порошенко. // «Прямий»