Суд заборонив діяльність «Опозиційного блоку», партійне майно передав державі, — «Чесно»

Судове засідання тривало півтори години.

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Про це повідомили на сайті руху «Чесно».

Судове засідання відбулося 8 червня. Тривало близько півтори години.

Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її осередків, передадуть державі. Щоправда, це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Хоча засідання суду формально було відкритим, але журналістів до зали судових засідань не допустили і пояснень не надали. Суд також не відповів на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

В «Чесно» зазначили, що через закритість судового процесу про причини заборони Опоблоку стане відомо після публікації повного тексту судового рішення.

Нагадаємо, 1 квітня парламент проголосував за заборону проросійських політичних партій. Після офіційної публікації закону Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду у Львові. // LB.ua