Суд заборонив третю партію зі списку проросійських – «Справедливість та розвиток»

Попередній її очільник пропонував перейменувати Україну на Русь та зробити російську державною.

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність ще однієї партії, яку Міністерство юстиції вважає проросійською, – «Справедливість та розвиток».

Майно партії та її осередків передадуть державі, але рішення все ще можна оскаржити в Верховному Суді. Про це повідомили на сайті руху ЧЕСНО.

«Під час засідання сторона обвинувачення наголошувала на тому, що партію слід заборонити через дії її співзасновника та попереднього очільника Миколи Ісаєва, який є в Реєстрі держZрадників Руху ЧЕСНО. Він, зокрема, автор петиції, у якій просить президента “негайно закрити іноземні військові бази і бактеріологічні лабораторії на території України. Ісаєнко партію не очолює з 2018 року», – зазначає провідний аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко.

Ісаєв безрезультатно балотувався в народні депутати V і VI скликань. У петиції він закликав президента перейменувати Україну на Русь, провести референдум і внести зміни в Конституцію. Він також пропонував зробити державною російську мову.

Нині «Справедливість і розвиток» очолює Олексій Шевченко. Коли політичну силу очолював Ісаєнко вона називалася “Всеукраїнська чорнобильська народна партія “За добробут та соцзахист народу”.