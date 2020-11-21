Т.в.о міністра освіти Шкарлет, критикуючи помилки окремих політиків, сам зробив дві помилкі в одному реченні

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти (та плагіату) Сергій Шкарлет, скандально відомий через виявлення плагіату у його наукових публікаціях, зробив дві помилки в одному реченні, критикуючи «окремих політиків які часто використовують свій наближений до різних грантодавців статус».

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Іванна Кобернік.

«Дуже не люблю, коли замість обговорення змісту люди починають робити зауваження щодо граматики чи синтаксису. Але є винятки, коли і я цим розважаюся: коли людина звинувачує іншу в орфографічних помилках і пише це з… лексичними помилками. Сподіваюся, тво міністра освіти і науки Шкарлету пояснять різницю вживання слів чисельний і численний.

UPD: Уважні філологи ще підказують, що не вектору, а вектора￼)) В Шкарлета 2 помилки в 1 реченні))￼» — написала вона, прикріпивши до допису скріншот.

Нагадаємо, що Етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього виконуючого обов’язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Комітет виявив, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Сергій Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив йому нагрудний знак і посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».

Сергій Шкарлет через це позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) через виявлення плагіату у його наукових публікаціях. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії Нацагентства (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача. Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях», – йдеться у повідомленні суду.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.