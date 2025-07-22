Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП

Законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП переданий вже президенту.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт №12414, який, за його словами, стосується ліквідації НАБУ та САП, був блискавично підписаний Спікером Верховної Ради та вже переданий на підпис Президенту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

«Що і треба було довести: законопроєкт 12414 про ліквідацію НАБУ та САП підписав Спікер і передали вже на підпис Президенту!!! Такої швидкості не було всі 6 років….», – написав нардеп.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді.