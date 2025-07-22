Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП

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Законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП переданий вже президенту.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт №12414, який, за його словами, стосується ліквідації НАБУ та САП, був блискавично підписаний Спікером Верховної Ради та вже переданий на підпис Президенту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП фото 1

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Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим.
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