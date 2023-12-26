Такий цінний кадр? Посадовця Нацполіції Тишлека, родича громадян РФ, перепризначили на іншу посаду

Після того, як 19 грудня заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек написав рапорт на звільнення, його перепризначили на іншу посаду. Раніше у його родичів виявили громадянство рф.

Так, наказ про його звільнення підписав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас наказом від 19 грудня очільник Нацполіції Іван Вигівський призначив Тишлека на нову посаду — радника голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції.

Тишлеку призначили посадовий оклад розміром 7600 грн та надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції розміром 100% посадового окладу.

Як пояснила речниця Нацполіції Олена Бережна hromadske, нинішнє призначення Тишлека на нову посаду — це тимчасовий процедурний момент.

«Надалі Дмитро Тишлек займатиметься науковою діяльністю, не на посаді радника», — сказала вона.

Оновлено о 20:00. У попередній версії новини ми вказали, що наказ про звільнення Тишлека 19 грудня підписав Вигівський. А втім, це зробив Клименко.

Що передувало?

Журналісти Bihus.Info у жовтні виявили, що дружина й теща заступник голови Національної поліції Дмитра Тишлека мають російські паспорти, від яких вони не відмовились навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Також, за даними розслідувачів, Тишлек безплатно користувався нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання і так само безплатно жив у елітній київській квартирі консультанта проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика.

Після цього Тишлек заявив, що факти з його біографії «були викривлені». Він ініціював стосовно самого себе розслідування у Державному бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили оприлюднені дані.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків із 28 жовтня до 28 листопада на час проведення службового розслідування, писало видання «Цензор.НЕТ».

А 29 листопада він повернувся до виконання службових обов’язків. В МВС кажуть, що службове розслідування не встановило «фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, зокрема, згадуваними в журналістському розслідуванні».

Що ще відомо про Дмитра Тишлека?

Журналісти Bihus.Info зазначають, що Дмитро Тишлек усе життя працював у системі МВС та Нацполіції. До призначення заступником голови Нацполу навесні 2023 року він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року — близько 10 років працював на рідній Донеччині.