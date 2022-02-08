Там нет слова «автономия» – Россия искажает «минские» договоренности

Россия искажает минские соглашения, в том числе настаивая на так называемой «автономии» для Донбасса. В договоренностях это слово нигде не упоминается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

«Россия продвигает искаженную интерпретацию минских соглашений, в том числе настаивает на «автономии» для контролируемого ею Донбасса. Нигде в минских соглашениях не упоминается слово «автономия», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать минские соглашения, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе Донбасса. Однако Россия продолжает нарушать режим прекращения огня и отказывается участвовать в обсуждении вопросов по урегулированию спровоцированного ею конфликта. Кроме того, Москва делает вид, что не является его стороной.