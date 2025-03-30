The Economist: У Зеленського готуються до проведення виборів уже цього літа

За даними британського видання The Economist, вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку цього року, і нинішній президент Володимир Зеленський має намір балотуватися на другий термін.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на українські урядові джерела.

Джерела в українському уряді повідомили виданню, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути запроваджено до кінця квітня. Як імовірну дату The Economist називає Великдень 20 квітня.

Видання зазначає, що 5 травня має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для запуску виборчого процесу.

“Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найраніша можливість – початок липня.

Але деякі джерела кажуть, що кампанія триватиме три місяці: саме стільки часу, як повідомили парламенту виборчі органи, потрібно для відновлення списків виборців у розпал війни”.

The Economist припускає, що і президент США Дональд Трамп, і правитель РФ Володимир Путін “були роздратовані впертістю Зеленського” й “підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади”.

Як пише видання, ще два місяці тому вважалося, що Зеленський категорично проти проведення голосування, але ганебне поводження Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги, і, схоже, змінило його розрахунки.

“Зараз ведеться серйозна підготовка до того, що Зеленський вдруге постане перед виборцями, і досить скоро”, – йдеться в матеріалі.

Лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко прогнозує, що вибори можуть відбутися “в будь-який час з серпня по жовтень” і стверджує, що кампанія почалася фактично з рішення Зеленського про запровадження проти нього санкцій у лютому.

Високопоставлене джерело в уряді заявило виданню, що Порошенко “як переоцінює, так і недооцінює своє значення”. Він начебто не становить жодної серйозної загрози, але неприязнь Зеленського до Порошенка прискорила ухвалення рішення про санкції.

Цей посадовець вважає, що Зеленський спробує застати суперників зненацька липневими виборами, сподіваючись, що стислі терміни дозволять йому балотуватися без опонентів. Джерело також вважає, що такий поворот був би вигідний не лише Зеленському, оскільки “довга кампанія розірве країну на частини”. Однак видання пише, що поспішне голосування ризикує погіршити і без того гіркі відносини між потужним, централізованим президентським офісом і рештою політичного світу України.

Зазначається, що Путін і Трамп, можливо, також не бажають швидких виборів.

“Обидва, ймовірно, вимагали їх проведення, вважаючи, що це призведе до відходу Зеленського. Враховуючи, що розрахунки перевернулися з ніг на голову, вони можуть не сидіти склавши руки, поки він стрімко просувається до другого терміну. У Путіна на руках багато козирів. Його безпілотники і ракети можуть унеможливити скасування воєнного стану, не кажучи вже про проведення виборів.

Але багато хто вважає, що вибори можуть допомогти Путіну дестабілізувати Україну навіть у разі перемоги Зеленського. Офіцер розвідки прогнозує, що внутрішня нестабільність буде більшим ризиком для України у 2025 році, ніж бої на лінії фронту. Виборча кампанія дозволить росіянам розгорнути свою кампанію впливу: “Вони використовуватимуть лідерів громадської думки, солдатів і опозицію, щоб виконати свою волю”. // УП