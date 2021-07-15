The Guardian показала секретные материалы Кремля по «психически неуравновешенному» Трампу и Крыму

В РФ считали, что администрация Трампа может реализовать стратегические цели Москвы.

Российский президент Владимир Путин лично санкционировал операцию секретного шпионского агентства по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полученные секретные отчеты Кремля. Независимые эксперты подтвердили подлинность документов.

В РФ считали, что Администрация Трампа может реализовать стратегические цели Москвы, в том числе «социальные беспорядки» в США и ослабить позиции американского президента. Шпионским агентствам было поручено «найти практические способы поддержать Трампа» в связи с указом Путина.

Тогда Трамп был лидером на выдвижение в кандидаты в президенты от республиканцев.

Кремль в отчетах описывает Трампа «перспективным кандидатом», импульсивным, психически неуравновешенным и человеком с комплексом неполноценности. The Guardian допускает, что РФ обладала компроматом на Трампа, которые она собирала во время его «неофициальных визитов» в страну.

Россия отметила в отчетах несколько слабостей США: политическая пропасть между левыми и правыми, медиапространство и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме. Есть параграфы, касающиеся внедрения Россией «медиа-вирусов» в американскую общественную жизнь, которые изменят массовое сознание в отдельных группах.

После этой встречи Путин издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии под руководством Шойгу, которая занималась реализацией положений указанных целей.

В документах говорится, что в случае победы республиканцев больше всех тогда выиграет РФ, а Путин сможет «доминировать» на двусторонних переговорах с Трампом, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы от имени России.

Во второй части отчета шла речь о том, что американские санкции против России за оккупацию Крыма в 2014 году усилили внутреннюю напряженность. Документ рекомендует переориентировать торговлю и экспорт углерода в сторону Китая. Москва должна сосредоточиться на влиянии на США и их страны-сателлиты, чтобы полностью отменить санкции или их смягчить.

Бывший посол Британии в Москве сэр Эндрю Вуд назвал полученные СМИ документы «впечатляющими»: «Отчет полностью соответствует тому, чего я ожидал в 2016 году, и тем более сейчас. Есть много паранойи. Они (россияне – ред.) считают, что США несут ответственность за все. Это точка зрения глубоко запала в душу руководству РФ».

«Досье» на Дональда Трампа

Первое «досье» на Дональда Трампа было опубликовано в издании BuzzFeed в январе 2017 года. В нем говорилось о наличии связей между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами.

Второе «досье» содержало новые данные о вмешательстве Москвы в американские выборы — в частности, связи с Россией бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в нем сообщается о компрометирующих сведениях России о Дональде Трампе. // РБК-Украина