Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, «як зайде у Білий дім»

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу “вирішить питання” з цим.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це Трамп заявив на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якого опублікували користувачі X (Twitter).

У своєму виступі Трамп розкритикував допомогу Україні, запити якої “ніколи не припиняються”.

“Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів”, – заявив експрезидент.

Трамп продовжив, що йому “подобається Зеленський” через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.

“Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим”, – заявив Дональд Трамп.

JUST IN: 🇺🇸 🇺🇦 Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine’s war against Russia. “I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that’s ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion.” pic.twitter.com/T7AtvWgZtk – BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024

Зауважимо, Зеленський останній раз був у США в грудні 2023 року, а не “чотири дні тому”, а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз навесні 2024 року – у пакетному проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо заходів на кордоні з Мексикою.