Трамп: «Путін кидає нам купу лайна… Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим»

Американський президент розкритикував лідера рашистів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Владімір Путін “весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим”.

“Путін кидає нам купу лайна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим”, — заявив Трамп.

На запитання, чи хоче він бачити запровадження нових санкцій проти Росії, він заявив, що “розглядає це питання”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп пообіцяв відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для ППО. Також він запропонував Німеччині продати Україні одну з батарей Patriot, а США та європейські союзники розділили б вартість покупки. За даними CNN, сьогодні команда президента США обговорить питання постачання зброї Україні. // Дзеркало тижня