Трамп став першим експрезидентом США, засудженим за тяжкі злочини

У четвер суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у схемі незаконного впливу на вибори 2016 року шляхом виплати грошей порноакторці, яка заявила, що у них був секс.

Про це повідомляє Associated Press.

Під час оголошення вироку Трамп сидів із кам’яним обличчям, а в коридорі на 15-му поверсі будівлі суду, де було оголошено рішення після понад дев’ятигодинного обговорення, лунали схвальні вигуки з вулиці, де зібралися прихильники і противники колишнього президента.

“Це був підтасований, ганебний процес”, – сказав Трамп журналістам після виходу із зали суду. “Справжній вердикт буде винесено 5 листопада народом. Вони знають, що сталося, і всі знають, що тут сталося”.

Суддя Хуан Мерчан призначив винесення вироку на 11 липня, лише за кілька днів до Республіканського національного з’їзду в Мілуокі, де лідери GOP, які рішуче підтримували Трампа відразу після ухвалення вироку, як очікується, офіційно зроблять його своїм кандидатом.

Як повідомлялося, проти Трампа висунули звинувачення ще за трьома справами. Йдеться про штурм демонстрантами Капітолія, незаконне зберігання секретних документів, а також про ймовірні порушення, пов’язані з бізнесом колишнього глави держави.

Трамп не визнає себе винним у жодній зі справ. Політик і його союзники неодноразово заявляли, що звинувачення на його адресу політично вмотивовані. // Інтерфакс-Україна

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