Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін захопив певну частину території України, тому забере її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для Fox News .

Зокрема, у Трампа запитали, чи відчув він, що Путін готовий або відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи значну частину території України. Відповідь лідера США була такою:

“Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію”, – сказав Трамп.

Також президент США заявив, що не може передати всю зброю Україні, яку країна хоче отримати, оскільки Вашингтон сам потребує її. Він додав, що не може ставити Сполучені Штати (або гешефтного партнера? – УК) під загрозу.

“Розумієте, ми не можемо віддати всі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати”, – резюмував глава Білого дому.