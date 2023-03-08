Трамп зізнався, що міг би «дозволити» Росії окупувати частину України

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Трамп зізнався, що міг би дозволити РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни

ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

В інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті в понеділок, коментуючи події в Україні, Трамп нагадав, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала “шведський стіл”.

“А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б”, – пояснив 45-ий президент.

Як звернуло увагу видання The Daily Beast, коли ввечері в понеділок Шон Хенніті показав уривки інтерв’ю з Трампом у своїй телевізійній передачі, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити РФ захопити частину території України.

Замість цього, невдовзі після того, як Трамп каже: “Я міг би це зробити (провести переговори)”, аудіозапис продовжується на місці, де колишній американський президент нарікає, що “Китай більше не поважає Сполучені Штати”.

Раніше Трамп, який наразі є головним претендентом на участь у виборах президента США від Республіканської партії, заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори Зеленського й Путіна.

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