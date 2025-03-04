Трамп зробив щонайменше п’ять кроків на користь рашистів за останні два тижні

Рішення президента Трампа призупинити всю військову допомогу Україні є останнім у низці кроків, які можна було б взяти з особистого списку Путіна. Трамп також розглядає можливість послаблення санкцій проти Москви й натякає на зміну режиму в Києві.

Але його ставлення до Путіна як до партнера, а до президента України Володимира Зеленського як до ворога, викликало тривогу у союзників по НАТО і навіть у деяких республіканців, зазначає Дейв Лоулер, оглядач Axios.

3 березня Трамп сказав журналістам, що він вірить, що Росія хоче миру, але “можливо, хтось не хоче укладати угоду” — очевидно, маючи на увазі Зеленського.

Лоулер зазначає, що за останні два тижні Трамп зробив щонайменше п’ять кроків, які сприяли Путіну:

1. Білий дім попросив Міністерство фінансів і Державний департамент визначити які санкції проти Росії можна було б послабити в рамках процесу покращення відносин між країнами.

2. Міністр оборони США Піт Гегсет, як повідомляється, наказав Кібернетичному командуванню США призупинити наступальні кібернетичні та інформаційні операції проти Росії.

3. Трамп закликав до виборів в Україні, а після сварки в Овальному кабінеті він і його союзники припустили, що Зеленському, можливо, доведеться піти.

Зміна режиму в Києві була однією з початкових цілей вторгнення Путіна, хоча малоймовірно, що йому вдасться встановити свою маріонетку, вважає Лоулер.

Попри це, коментарі Трампа, в яких він засуджує Зеленського, а також його дії щодо ізоляції українського президента після зустрічі, ослабили позицію лідера, якого Кремль давно намагається дискредитувати на міжнародній арені.

4. Минулого тижня США проголосували разом з Росією та 16 іншими переважно авторитарними країнами проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію Росії в Україні.

Адміністрація Байдена неодноразово використовувала такі голосування, щоб зобразити Росію як державу-вигнанця. Цього разу США проголосували разом з Москвою і проти майже всіх своїх західних союзників.

5. Призупинення поставок зброї Україні є останнім драматичним кроком. Трамп і його команда також обговорювали, чи варто обмежувати співпрацю розвідки США з Україною. Але кореспондент The Economist Олівер Керролл із посиланням на українські джерела зазначив, що Америка офіційно не припинила допомогу Україні та, що не відбулося жодних змін в обміні розвідувальними даними.

Можливе послаблення санкцій, кіберперемир’я та міжнародна реінтеграція можуть дати Трампу важелі впливу на Путіна, особливо в той час, коли він намагається переконати його укласти мир.

Водночас на думку оглядача, “медовий місяць” може виявитися недовгим, тим більше, що Трамп сам визнав, що може помилятися, вважаючи, що Путін справді хоче мирної угоди.

Однак поки що він запропонував Путіну майже всі пряники й жодного батога — на відміну від Зеленського. Частково це відображає те, що Трамп віддає перевагу відносинам між наддержавами у світі, яким керує жорстка сила, підсумував Лоулер.

Раніше в POLITICO навели 29 прикладів, коли Трамп робив те, що хотів Путін. Там зазначили, що політика Трампа близька до тісної взаємодії з Кремлем. // Дзеркало тижня