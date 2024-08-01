Трамп звинуватив Гарріс у використанні кольору шкіри в політичних цілях, вона відреагувала

Кандидат від демократів Камала Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, щоб завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше позиціонувала себе як індійка.

Про це заявив кандидат на президентських виборах у США від Республіканської партії Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зібрання Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

“Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею… Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою… А потім зробила поворот і стала чорною людиною”, – сказав він.