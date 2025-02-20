Трампісти не хочуть називати Росію агресором у комюніке G7

Вашингтон наполягає на формулюванні “український конфлікт”.

США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у комюніке G7 з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон погрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності, пише Financial Times з посиланням на пʼятьох дипломатів.

Зазначається, що американські представники виступають проти фрази “російська агресія” та подібних слів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису війни. Джерела журналістів вказують, що підхід Білого дому відображає ширшу зміну політики США щодо опису війни як “українського конфлікту”.

Зокрема, подібні формулювання використовувались в останніх заявах Держдепу США. На зустрічі держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим в Ер-Ріяді двічі згадується “конфлікт в Україні”. Це показує відхід від мови, яку використовувала адміністрація Байдена, яка часто використовувала такі фрази, як “російська агресія”.

“Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною потрібно проводити різницю. Вони не однакові. Американці блокують цю мову, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду”, — заявив один з дипломатів.

Окрім цього, не узгоджена участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7, який пройде у понеділок, 24 лютого. Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні та назвав Зеленського “диктатором без виборів”. // Дзеркало тижня