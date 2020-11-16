Три судді Київського апеляційного суду скасували рішення про заочний арешт Януковича. Хто вони?

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії, у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Таке рішення судді ухвалили на засіданні 16 листопада.

Як зазначає видання Prosud вся ця колегія суддів, а саме: Ольга Юрдига (на фото ліворуч), Тетяна Фрич (по центру) та Юрій Слива (праворуч) у 2019 році звільнили під особисте зобов’язання Володимира Цемаха, колишнього “командира протиповітряної оборони Сніжного”, який воював за “ДНР” у 2014-2015 роках;

Ольга Юрдига та Тетяна Фрич були у складі колегії суддів, яка у грудні 2011 року залишила без змін вирок про засудження Юлії Тимошенко до 7 років ув’язнення.

У резолюції Європейського парламенту зазначено, що засудження Юлії Тимошенко до семи років ув’язнення є проявом вибіркового правосуддя, а також закріплено вимогу щодо припинення застосування вибіркового правосуддя, спрямованого проти політиків та інших опонентів (у тому числі, щодо Юлії Тимошенко).

Окрім того, Європейським судом з прав людини у справі “Тимошенко проти України” було визнано, що ця справа була наслідком політично мотивованого переслідування лідера опозиції шляхом ініціювання декількох кримінальних справ після зміни влади та перед парламентськими виборами У подальшому у 2014 році Верховний Суд України переглянув справу та скасував вирок Печерського районного суду м. Києва та зазначену ухвалу Апеляційного суду м. Києва.

Юрій Слива у 2014 році залишив у силі рішення щодо позбавлення водійського посвідчення учасника автопробігу до Межигір’я.

Як вбачається із рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Слива ухвалив постанову, якою залишив без задоволення апеляційну скаргу особи, котра була позбавлена права керування автомобілем строком на 3 місяці через те, що вона нібито не зупинилася на вимогу інспектора ДАІ 29 грудня 2013 року (день проведення акції протесту – поїздки “Автомайдану” до резиденції президента Януковича в Межигір’ї).

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя констатувала, що під час розгляду адміністративних матеріалів щодо зазначеної особи суддею були допущені порушення норм процесуального права, що могло би бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Однак дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовила у притягненні Сливи Ю. М. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із закінченням строку для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Ольга Юрдига та Юрій Слива у 2019 році скасували арешт конгресно-виставкового центру “Парковий”, який називають вертолітним майданчиком Віктора Януковича.

Юрій Слива та Тетяна Фрич входили до колегії у справі вбивства Шеремета.

Попри чималий список резонансних рішень всі троє суддів успішно пройшли атестацію ще у 2016 році, а тому вже четвертий рік отримують підвищену заробітну плату. Так, у 2019 році кожен з цих суддів отримував понад 150 тис.грн щомісячної зарплатні.

Після втечі у 2014 році Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір’я» та «Сухолуччя», фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини та хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.