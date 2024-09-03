Троє міністрів і голова ФДМУ подали заяви на звільнення

До Верховної Ради надійшли заяви міністрів Камишіна, Малюськи та Стрільця.

Очільники трьох міністерств Кабміну написали заяви про звільнення. Відповідні документи надійшли до Верховної Ради, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Як розповів Стефанчук, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна;

міністра юстиції України Дмитра Малюськи;

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Крім того, найшла заява від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

“Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань”, – уточнив Стефанчук. // Дзеркало тижня