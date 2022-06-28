Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фінляндія, Швеція та Туреччина «зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного».

За підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це повідомив президент Фінляндії Сауле Нііністьо.

Сьогодні в Мадриді, перед початком саміту НАТО, було проведено предметну зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за підтримки Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

«Міністри закордонних справ підписали Меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО на Мадридському саміті цього тижня. Конкретні кроки для нашого вступу до НАТО будуть узгоджені між союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, але тепер це рішення неминуче», — йдеться у повідомленні.

В меморандумі підкреслюється, що Фінляндія, Швеція та Туреччина «зобов’язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеки один одного». // УНІАН