Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией и будет поддерживать крымских татар

Турция не признает аннексии Крыма Россией и будет поддерживать крымских татар, отстаивать их права.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с неправительственными организациями в Эскишехире, сообщает издание Haberler.

«Мы никогда не признавали аннексию Крыма. И не признаем. Мы будем продолжать отстаивать права крымских татар до конца», — сказал в выступлении министр.

Он также отметил, что Турция является «одной из ведущих» стран в крымском вопросе и подтвердила свою позицию участием в Крымской платформе.

Ранее МИД Турции заявил о том, что в стране следят за ситуацией ареста заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и ожидают освобождения его и других задержанных крымских татар.