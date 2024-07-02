У Держдепі США відреагували на пропозицію прокремлівського Орбана про припинення вогню в Україні
Будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід російських військ з території України.
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Він наголосив, що Росія є агресором, який посягає на територіальну цілісність і суверенітет України та нехтує Статутом ООН.
“Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України”, – зазначив представник Держдепу США.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 2 липня, відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед початком мирних переговорів.