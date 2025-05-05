У другому турі виборів президента Румунії ультраправий Сіміон зустрінеться з мером Бухареста Даном

У Румунії в другий тур президентських виборів проходять кандидат від націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон та незалежний кандидат й мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан.

Про це повідомляє Digi24 після підрахунку голосів із 98,16% виборчих дільниць.

Сіміон посів перше місце, отримавши 40,15% голосів. Про впевнену перемогу Сіміона в першому турі свідчили опитування перед виборами та екзитполи в день голосування.

Боротьба розгорнулася за друге місце між Даном та Кріном Антонеску з «Національної ліберальної партії».

Антонеску випереджав Дана, доки не надійшли дані підрахунку 98% дільниць. Антонеску визнав поразку, щойно Дан обійшов його на 400 голосів.

«Ми маємо частковий результат, який, на мою думку, є незворотним. Голоси сказали своє, громадяни сказали своє. Вибачте. Я залишаю цю спробу, гадаю, з високо піднятою головою, принаймні так я почуваюся», — сказав Антонеску.

У виступі перед прихильниками він не став давати пораду, за кого голосувати в другому турі, який запланований на 18 травня. Однак закликав своїх прибічників «самим поміркувати», з яким із кандидатів він має схожі ідеї.

Що відомо про кандидатів

Джордже Сіміон — політик і громадський активіст, засновник «Альянсу за Союз румунів» — націоналістичної та євроскептичної партії, яка є другою за величиною політичною силою в обох палатах парламенту.

Сіміон давно просуває ідею об’єднання Румунії та Молдови. Йому заборонено в’їжджати до України та Молдови.

На початку повномасштабного вторгнення росії він назвав главу рф володимира путіна воєнним злочинцем, хоча тепер виступає проти додаткової військової допомоги Україні.

Сіміон також пообіцяв у разі перемоги надати керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску.

Нікушор-Даніель Дан — математик, активіст і політик. Він тричі балотувався на посаду мера Бухареста. Третя спроба, у 2020 році, була вдалою.

У 2015 році Дан заснував «Спілку порятунку Бухареста», яка згодом розширилася до «Спілки порятунку Румунії» — антикорупційної та реформаторської партії.

Він налаштований проєвропейськи, але водночас поділяє консервативну позицію в деяких аспектах, наприклад, щодо сім’ї, через що в нього виникали розбіжності з іншими членами «Спілки порятунку Румунії».

Чому вибори проводять заново?

4 травня в Румунії розпочалося голосування у першому турі повторних президентських виборів.

Попередні вибори, які відбулись у листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд країни: «з метою забезпечення справедливості та законності» суд скасував увесь виборчий процес.

У першому турі виборів 2024 року здобув перемогу незалежний кандидат Келін Джорджеску, який обіцяв згорнути допомогу Україні, заборонити транзит українського зерна, а згодом розмірковував про розподіл України.

Однак перед другим туром тодішній президент Клаус Йоганніс дозволив оприлюднити документи румунських спецслужб щодо виборів, які, серед іншого, свідчили, що Джорджеску проводив передвиборчу кампанію з порушенням законодавства.

Джорджеску намагався оскаржити скасування виборів, зокрема через ЄСПЛ, але програв.