У Грузії проросійська влада оголосила Михаїла Кавелашвілі переможцем президентських «псевдовиборів»

Його кандидатуру підтримали 224 члени Виборчої колегії.

Сьогодні, 14 грудня, у Грузії переможцем президентських виборів став Михаїл Кавелашвілі.

Про це оголосив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі, пише “Ехо Кавказу”.

Члени Виборчої колегії, абсолютна більшість якої становила «Грузинська мрія», обрали Кавелашвілі президентом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень зіпсований (не проголосувала депутат Верховної ради Абхазької автономної республіки Ада Маршанія).

Колишній футболіст, представник «Сили народу», був єдиним кандидатом.

Легітимність виборів не визнає опозиція та учасники акції, які збираються біля парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.