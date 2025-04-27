У Казахстані заборонили проводити рашистську акцію «Безсмертний полк»

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну “Безсмертний полк” сприймається як пропагандистський кремлівський трюк, а не акція пам’яті.

У Казахстані розгортається скандал навколо акції «Безсмертний полк». Хода з портретами родичів, загиблих у Другій світовій війні, або фронтовиків були видумані в Росії для посилення патріотичних настроїв. Згодом акція поширилася на деякі країни пострадянського простору. В останні роки репутація «Безсмертного полку» погіршилася через зв’язок із Кремлем. У багатьох державах «Безсмертний полк» стали сприймати як прояв підтримки мілітаристських настроїв і агресії Росії проти України. Незважаючи на це, частина громадських активістів у Казахстані наполягає на проведенні ходи 9 травня.

Про це повідомляє казахстанська редакція Радіо Свобода (Радіо Азаттик).

Казахстанські органи влади відмовляють організаторам акцій, посилаючись на брак вільних майданчиків у містах. Водночас попереджають: спроби самовільної ходи з портретами вулицями будуть розцінюватися як несанкціоновані мітинги, що можуть призвести до затримань, штрафів або арештів.

Раніше «Безсмертний полк» проводився в Алмати, Астані та інших містах Казахстану. Проте цього року акіматами оголошено, що вуличних акцій із портретами фронтовиків у більшості міст не буде.

У Павлодарі та Костанаї, де велика частка російськомовного населення, людям запропонували альтернативу — онлайн-формат. Фотографії ветеранів можна буде розмістити на спеціальних LED-екранах та в інтернеті.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року ставлення багатьох казахстанців до подібних акцій змінилося. Громадський активіст із Алмати Альнур Ільяшев зазначає, що сучасна війна демонструє, як минулі подвиги можуть використовуватися для створення реваншистських наративів.

Крім того, з’явилися повідомлення, що в Петропавловську група людей, які називають себе волонтерами, вербує учасників для маршу «Безсмертного полку». За участь обіцяють плату в російських рублях і безпеку, стверджуючи, що акція погоджена офіційно.

Ця інформація викликала хвилю критики. Зокрема, видання Pravo.kz звернуло увагу на один із рекламних банерів, де стверджується, що «росіяни зламали хребет фашизму». При цьому немає згадки про спільний внесок народів СРСР у перемогу у Другій світовій війні, що сприймається як фальсифікація іторії та зменшення загальної ролі воїнів різних національностей у боротьбі з ворогом – підкреслюється тільки виключна роль росіян.

Паралельно з’явилася інформація, що в Петропавловську невідомі, які називають себе волонтерами, вербують людей для участі в марші «Безсмертного полку». Обіцяють грошову винагороду – в російських рублях і гарантують безпеку. При цьому стверджують, що захід нібито офіційно погоджено.

У 2022 році акції «Безсмертного полку» в Казахстані вже проходили без георгіївських стрічок і без використання літери Z. Влада прагнула мінімізувати символіку, пов’язану з сучасною російською агресією.

Російські політики неодноразово критикували Казахстан за відмову від військових парадів 9 травня. Цього року в Астані все ж заплановано проїзд військової техніки площею, хоча суспільство незадоволене таким рішенням.

Нагадаємо, росіяни вперше за останні кілька років хочуть провести у столиці США Вашингтоні ходу «Безсмертного полку», приурочену до 80-ї річниці завершення «великої вітчизняної» війни. Дійство заплановане на 3 травня.

Рушати організатори хочуть із Лафаєт-скверу, розташованого поруч з комплексом Білого дому. Далі в планах пройти по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона. Біля меморіалу хочуть влаштувати «невеликий концерт».

У буклеті, виданому організаторами, вказано, що росіяни «пройдуть з оркестром, піснями й портретами своїх героїв». Сам буклет організатори прикрасили символікою СРСР та «георгіївською стрічкою». Остання з 2014 року є символом російської агресії проти України. // Дзеркало тижня