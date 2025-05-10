У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.
У Київській міській державній адміністрації чітко роз’яснили підпорядкування структур КМВА та КМДА і наголосили, що міська держадміністрація не визначає кількість департаментів та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.
Про це ідеться у заяві КМДА.
“Щоб попередити поширення дезінформації щодо структур КМДА, КМВА та їхнього підпорядкування, інформуємо про наступне. Журналісти запитують, чи правда, що КМВА підпорядкувала собі посадовців КМДА? Відповідь — це не так, ця інформація не відповідає дійсності”, — ідеться у заяві.
Наголошується, що життєдіяльність міста Києва забезпечується місцевим самоврядуванням, зокрема: Київрадою та її виконавчим органом — Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на чолі з міським головою, обраним киянами.
Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) призначається президентом України і відповідає за безпекові питання в місті. Таким чином реалізується закон “Про правовий режим воєнного стану”, в тому числі в питанні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та іншого.
“Те, якою буде структура КМВА, в якій табличці-“штатці” вона буде оформлена та чи буде там необмежена кількість радників — КМДА не визначає”, — зазначили у адміністрації.
Також наголошується, що Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.
Що передувало:
- 9 травня голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про затвердження її нової структури, при цьому в Київській міській державній адміністрації розкритикували такі зміни.
- Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний заявив, що нова структура КМВА відрізняється від попередніх “тільки збільшенням кількості заступників начальника і необмеженою кількістю радників”.
КМВА і КМДА
- У квітні Київська міська рада проголосувала за проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради. Згідно з документом, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, може відбуватися лише за підписом міського голови.
- Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зазначив, що документ не передбачає обмежень функцій Київської міської військової адміністрації.
- Своєю чергою, голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив міського голову у позбавленні КМВА повноважень.
- Наприкінці січня Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА. Кличко поскаржився на спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування. Ці спроби, за його словами, вчиняє новий голова КМВА Тимур Ткаченко.
- Ткаченко назвав заяву міського голови “дивною”. Він зазначив, що спілкувався із столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив “не допомогу, а пусті звинувачення”.
- Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів.
- У грудні президент звільнив Попка та призначив новим головою військової адміністрації Тимура Ткаченка – цивільну людину. Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року Ткаченко очолював департамент благоустрою КМДА.
- Після призначення Ткаченко ініціював перегляд заборони на рух громадського транспорту під час повітряних тривог. На необхідності заборони раніше наполягав мер Кличко. Він після ініціативи Ткаченка повторно виступив проти скасування.
- Окрім питання руху транспорту, Ткаченко заявляв про перевірку маршруток, а також про питання вивезення з вулиць міста пошкоджених обстрілами росіян автомобілів.
- Конфлікт між столичною і центральною владами був і раніше, коли намагалися ухвалити законопроєкт про Київ, що в редакції, на якій наполягала чинна влада, суттєво обмежив би повноваження Кличка на його наступників.