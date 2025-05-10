У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА

Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.

У Київській міській державній адміністрації чітко роз’яснили підпорядкування структур КМВА та КМДА і наголосили, що міська держадміністрація не визначає кількість департаментів та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.

Про це ідеться у заяві КМДА.

“Щоб попередити поширення дезінформації щодо структур КМДА, КМВА та їхнього підпорядкування, інформуємо про наступне. Журналісти запитують, чи правда, що КМВА підпорядкувала собі посадовців КМДА? Відповідь — це не так, ця інформація не відповідає дійсності”, — ідеться у заяві.

Наголошується, що життєдіяльність міста Києва забезпечується місцевим самоврядуванням, зокрема: Київрадою та її виконавчим органом — Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на чолі з міським головою, обраним киянами.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) призначається президентом України і відповідає за безпекові питання в місті. Таким чином реалізується закон “Про правовий режим воєнного стану”, в тому числі в питанні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та іншого.

“Те, якою буде структура КМВА, в якій табличці-“штатці” вона буде оформлена та чи буде там необмежена кількість радників — КМДА не визначає”, — зазначили у адміністрації.

Також наголошується, що Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові.

Що передувало:

9 травня голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про затвердження її нової структури, при цьому в Київській міській державній адміністрації розкритикували такі зміни.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний заявив, що нова структура КМВА відрізняється від попередніх “тільки збільшенням кількості заступників начальника і необмеженою кількістю радників”.

КМВА і КМДА

У квітні Київська міська рада проголосувала за проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради. Згідно з документом, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, може відбуватися лише за підписом міського голови.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зазначив, що документ не передбачає обмежень функцій Київської міської військової адміністрації.

Своєю чергою, голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив міського голову у позбавленні КМВА повноважень.

Наприкінці січня Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського стосовно діяльності очільника КМВА. Кличко поскаржився на спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування. Ці спроби, за його словами, вчиняє новий голова КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко назвав заяву міського голови “дивною”. Він зазначив, що спілкувався із столичним головою щодо пріоритетів у роботі військової адміністрації, проте у відповідь побачив “не допомогу, а пусті звинувачення”.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів.

У грудні президент звільнив Попка та призначив новим головою військової адміністрації Тимура Ткаченка – цивільну людину. Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року Ткаченко очолював департамент благоустрою КМДА.

Після призначення Ткаченко ініціював перегляд заборони на рух громадського транспорту під час повітряних тривог. На необхідності заборони раніше наполягав мер Кличко. Він після ініціативи Ткаченка повторно виступив проти скасування.

Окрім питання руху транспорту, Ткаченко заявляв про перевірку маршруток, а також про питання вивезення з вулиць міста пошкоджених обстрілами росіян автомобілів.

Конфлікт між столичною і центральною владами був і раніше, коли намагалися ухвалити законопроєкт про Київ, що в редакції, на якій наполягала чинна влада, суттєво обмежив би повноваження Кличка на його наступників.

LB.ua