У НАТО вирішили, що Україна вступить до Альянсу без плану дій щодо членства

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключений зі шляху вступу України до Альянсу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє liga.net.

За його словами, після інтенсивних переговорів союзники по НАТО дійшли консенсусу щодо виключення ПДЧ зі шляху членства України.

“Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО”, — заявив Кулеба.

Дипломат зазначив, що це також найкращий момент, щоб “прояснити питання щодо запрошення України стати членом”.

Раніше Politico повідомило, що група ключових країн НАТО негайно готує до саміту Альянсу проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс.