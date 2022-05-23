У Порошенка прокоментували заяви Медведчука на його адресу: «Інформаційна диверсія»
Всі заяви заарештованого депутата Віктора Медведчука на адресу п’ятого президента Петра Порошенка – «це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора».
Про це йдеться у заяві партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, зазначає Радіо Свобода.
У партії кажуть: «Ворог не Порошенко, ворог – Путін».
«Нас вже не здивує, якщо до справи проти Порошенка долучать покази Путіна. «Європейська солідарність» ще раз закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують», – йдеться у заяві.
23 травня заарештований народний депутат Віктор Медведчук з листочка прочитав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій. Як заявила Служба безпеки України, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.
Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – вказала пресслужба СБУ заяву Медведчука.