У Порошенка прокоментували заяви Медведчука на його адресу: «Інформаційна диверсія»

Всі заяви заарештованого депутата Віктора Медведчука на адресу п’ятого президента Петра Порошенка – «це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора».

Про це йдеться у заяві партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, зазначає Радіо Свобода.

«Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий «заявляти» будь-що про будь-кого. Це далеко не перші «сенсаційні» покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. «Оплатою» за ці «свідчення» було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну. Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з «псевдосвідченнями» Медведчука. І тому справа не у Медведчуку та його «показах», а в тім, що окремі представники влади, як-от Баканов і Татаров, у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій – порушують принцип внутрішньополітичної єдності», – йдеться у заяві «Європейської солідарності».

У партії кажуть: «Ворог не Порошенко, ворог – Путін».

«Нас вже не здивує, якщо до справи проти Порошенка долучать покази Путіна. «Європейська солідарність» ще раз закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують», – йдеться у заяві.

23 травня заарештований народний депутат Віктор Медведчук з листочка прочитав свідчення про виведення магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» та закупівлю вугілля з окупованих територій. Як заявила Служба безпеки України, він, зокрема, розповів подробиці про роль п’ятого президента Петра Порошенка. Медведчук стверджує, що Порошенко «забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях» у тому, що стосувалося трубопроводу.

Крім того, Медведчук розповів про закупівлі вугілля з територій, підконтрольних на той момент незаконним збройним угрупованням, у 2014-2015 роках.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – вказала пресслужба СБУ заяву Медведчука.