У путінського посіпаки налаштовують угорців проти України в ЄС брехнею й маніпуляціями

Уряд Угорщини разом із бюлетенями для “опитування” угорців про членство України в ЄС поширив свої “контраргументи”, що ґрунтуються на маніпуляції та відвертій брехні.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Речник угорського уряду Золтан Ковач у суботу анонсував, що угорцям почали розсилати бюлетені для “опитування” разом із інформаційним листком, де викладені сім “ризиків” вступу України в ЄС з позиції Будапешта.

Перший ризик полягає в тому, що в разі членства України Угорщина нібито втратить фінансування ЄС, “а всі гроші підуть в Україну” (чому “всі”, не пояснюється).

“Крім того, Брюссель закликає до величезних спільних запозичень, що зазначає, що ми всі разом станемо боржниками через вступ України”, – ідеться у відео угорського уряду (де так само не пояснюють, про які запозичення йдеться і як вони повʼязані з Україною).

Інші “ризики”, на думку Угорщини, повʼязані з тим, що Україна – величезний виробник сільськогосподарської продукції, тож після вступу “всі фонди ЄС підуть українським фермерам”, а європейський ринок буде “відкритий для низькоякісних, генетично модифікованих українських товарів”.

При цьому уряд Угорщини ігнорує той факт, що вступ у Євросоюз вимагає від України ухвалення всіх європейських норм, зокрема й у сфері сільського господарства, тому ця заява є відвертою неправдою.

Також речник угорського уряду бездоказово стверджує, що Україна ще “до війни” була “центром наркотрафіку і організованої злочинності у Східній Європі”, тому “вступ у ЄС відкриє для української мафії вʼїзд до Європи, а отже, й Угорщини”.

Інші аргументи Будапешта полягають у тому, що після вступу України в ЄС українці як дешева робоча сила “загрожуватимуть робочим місцям і пенсіям” у Євросоюзі.

Також українці загрожуватимуть громадському здоровʼю, бо “в Україні відсутня обов’язкова вакцинація” (насправді обовʼязкова вакцинація в Україні є), а ще “поспішний вступ України до ЄС” поставить під загрозу виплату так званої 13-ої пенсії урядом Орбана.

Що передувало: “Опитування” на початку березня анонсував премʼєр Угорщини Віктор Орбан, уже тоді визнавши, що воно відбуватиметься у форматі “національних консультацій”.

Такі опитування насправді не мають юридичної сили, а в них фактично бере участь незначна (до 30%) частка угорських виборців. Водночас уряд Орбана часто посилається на результати таких опитувань як на доказ, що його політика має підтримку громадян.

Щодо України угорський уряд уже вже проводив “консультації”, питання на яких були сформульовані маніпулятивно.