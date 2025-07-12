У ЦПК заявили, що підозра Шабуніну необґрунтована й пояснили кожний її пункт

У Центрі протидії корупції (ЦПК) заявили, що розцінюють підозру в ухиленні від служби та шахрайстві очільнику ЦПК Віталію Шабуніну як “свавілля і політичну розправу”, спрямовані на дискредитацію антикорупційного активіста. Про це йдеться в повідомленні DW.

У заяві, оприлюдненій у ЗМІ та у соцмережах ЦПК у суботу, 12 липня, зазначається, що Шабунін добровільно мобілізувався до лав Збройних сил 25 лютого 2022 року, брав участь в обороні Києва, служив у складі територіальної оборони (ТрО) на Київщині, потім проходив службу на Донеччині та Харківщині.

У ЦПК вказують, що підозра Державного бюро розслідувань стосується періоду з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли підрозділ ТрО, у якому служив Шабунін, перебував в Сухолуччі на Київщині, а він сам був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відрядження відбувалося за офіційним наказом командування, який Шабунін, як солдат, був зобов’язаний виконувати, наголошують у організації. У цей час його підрозділ дислокувався в Сухолуччі, що, на переконання ЦПК, спростовує підозру в ухиленні від служби на передовій.

У НАЗК Шабунін працював над антикорупційними реформами, зокрема відновленням е-декларування та зменшенням зловживань в оборонних закупівлях. Після завершення відрядження в НАЗК Шабунін разом зі своїм підрозділом поїхав на Донеччину та проходив військову службу там, заявили у ЦПК.

ЦПК відкидає звинувачення у шахрайстві

ДБР також запідозрило Шабуніна в шахрайстві, стверджуючи, що той незаконно заволодів коштами – за даними ЦПК, у розмірі 224 249,49 гривень – отримуючи зарплату військовослужбовця під час відрядження. У ЦПК ж наголошують, що це стандартні військові виплати: 20 тисяч гривень грошового забезпечення та 30 тисяч гривень додаткової винагороди, передбаченої для всіх військових. “Бойових” виплат Шабунін ніколи не отримував, а вказана сума включає сплачений ЄСВ, що не може вважатися збитком для бюджету, кажуть в ЦПК.

Коментуючи підозру ДБР у тому, що Шабунін незаконно використовував автомобіль, придбаний благодійним фондом, в ЦПК стверджують, що практика передачі авто безпосередньо військовослужбовцю, а не військовій частині, є законною та поширеною в Силах оборони. Проте, як заявили у організації, у підозрі ці звинувачення не фігурують, і в ЦПК такі заяви розцінили як маніпуляцію.

У ЦПК вказали на численні порушення з боку слідчих

Як повідомили у ЦПК, одночасно з оголошенням підозри відбулися обшуки за місцем проходження служби та у Києві в будинку, де зараз проживає родина Шабуніна. Сам він наразі перебуває на Харківщині за місцем служби, заявили у організації. За твердженням організації, адвокати активіста зафіксували “численні порушення з боку ДБР”, серед яких – обшуки нібито без ухвали суду та без участі його захисників, відсутність відеофіксації вилучення більшості техніки та предметів на під час обшуку на Харківщині та вилучення особистої техніки дружини та дітей Шабуніна.

У ЦПК також наголосили, що слідчі вилучили, серед іншого, “техніку невідомого походження, яка могла бути підкинута”.

“Ми переконані, що окрім незаконного переслідування обшуки є спробою з боку влади також отримати доступ до інформації про діяльність Центру протидії корупції”, – заявили у організації.

Що кажуть у ДБР

Нагадаємо, 11 липня ДБР оголосило підозру Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві (частина четверта статті 409 та частина друга статті 190 Кримінального кодексу).

У Бюро заявили, що він упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони, щомісяця отримував грошове забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень попри фактичну відсутність у військовій частині, незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарну допомогу для потреб армії.

У відомстві заявили, що “процесуальна дія жодним чином не пов’язана з його професійною діяльністю” і вказали, що далі вирішуватиметься питання з обрання Шабуніну запобіжного заходу.