У Верховній Раді надумали купити 14 Toyota Camry по 900 тисяч гривень

Автобаза управління справами Апарату Верховної Ради планує закупити 14 автомобілів марки Toyota Camry за 12,6 мільйона гривень. Відтак, вартість одного авто в середньому складає 900 тисяч гривень.

Про це «Слідство.Інфо» довідалося із порталу публічних закупівель Prozorro.

Оголошення про закупівлю оприлюднили 4 вересня. Аукціон планують провести 10 листопада, а автомобілі Верховна Рада повинна отримати до кінця поточного року.

Як ідеться в тендерній документації до закупівлі, автомобілі повинні бути 2020 року випуску, чорного кольору. Чотири з них — покращеної комплектації. Примітно, що 13 авто мають бути із салоном чорного кольору і один — бежевого. У комплектацію автомобілів входить, зокрема, підігрів передніх сидінь, тоноване скло, оздоблені шкірою сидіння, клімат-контроль, обігрів заднього скла тощо.

На офіційних сайтах із продажу автомобілів ціни на Toyota Camry стартують від 800 тисяч гривень.