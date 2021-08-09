У Зеленского ответили на обвинения «раздухарившегося» подопечного Кремля Лукашенко

Президент рассчитывает, что Лукашенко не будет предпринимать недружественные шаги в отношении Украины, иначе будет «немедленный ответ».

Президент Украины Владимир Зеленский считает безоснователными заявления Александра Лукашенко о том, что Украина тренирует «боевиков» для действий на территории Беларуси.

Такое заявление в эфире канала «Украина 24» сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Лукашенко Зеленский называет безосновательными. Зачем белорусский лидер, если можно так говорить, это [заявление] делает — неизвестно. Можем только предполагать, что для того, чтобы отвлечь внимание общества от драматических событий в самой Беларуси «, — заявил он.

По словам Никифорова, Зеленский рассчитывает, что Лукашенко не будет делать недружественные шаги в отношении Украины. В противном случае будет «немедленный и мощный ответ». Как со стороны Киева, так и со стороны мирового сообщества.

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что кризис в Беларуси можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости по нему пойти.

По его словам, президент подчеркивает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

Напомним, глава белорусского режима Александр Лукашенко сегодня обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке в Украине боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Такое заявление он сделал на большой пресс-конференции в Минске.

Он также сослался на публикации белорусских госСМИ, посвященных якобы переправке взрывчатки и боеприпасов из Украины. // УНИАН