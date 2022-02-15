Учения ВС РФ на границе Украины заканчиваются, но тревожные новости остаются

Во вторник Россия заявила, что планирует «частично вывести войска» от границ с Украиной, где она собрала около 130 000 человек. Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты предупредили всех, что «вторжение может начаться в любое время». Однако почитав новости Киева , у некоторых зарубежных экспертов могло сложиться мнение, что власти Украины не особо в это поверили.

На фоне хаоса в субботу власти Украины обратились к своим гражданам с призывом сохранять спокойствие и призвали воздерживаться от любых действий, подрывающих стабильность и сеющих панику.

На фоне этих заявлений западных стран о намерении России вторгнуться в Украину президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за финансовую помощь Киеву.

В своем посте в Twitter Зеленский сообщил, что президент США предоставил финансовую поддержку в размере $1 млрд и $3 млрд для проектов в Украине. Далее он поблагодарил премьер-министра Канады за предоставление дополнительного полумиллиардного пакета финансовой помощи Украине.

«Стратегическое партнерство в действии — мы благодарны Соединенным Штатам за предоставление существенной финансовой поддержки в размере $1 млрд и $3 млрд, доступных для проектов в Украине. Спасибо @POTUS за быстрое решение и конкретные результаты после нашей беседы!» — написал Зеленский, новости об этом опубликовали многие западные СМИ.

Предистория

С тех пор, как Украина стала независимой страной, российские власти испробовали множество методов, чтобы вернуть себе власть над ней. От якобы отравления кандидата в президенты до незаконной аннексии украинского полуострова Крым. В 2014 году Путин применил против Украины нетрадиционную тактику, известную как «гибридная» война, такую ​​как нерегулярные вооруженные подразделения, кибервзломы и дезинформация.

Аннексия Крыма Россией была предпринята для того, чтобы попытаться заблокировать доступ западных энергетических компаний к природным ресурсам, расположенным в Черном море. Сегодня полуостров является одним из многих мест дислокации российских войск вдоль границы с Украиной.

Эта тактика удивила Запад, в том числе и в администрацию Обамы. Это также позволило России отрицать свою прямую причастность. В 2014 году на Донбасс с техникой въехали воинские части «зеленых человечков» — солдат в форме, но без знаков различия. С тех пор Москва разжигает беспорядки и продолжает дестабилизировать и подрывать Украину с помощью кибератак на критически важные объекты инфраструктуры и кампаний по дезинформации.

Не исключено, что Москва предпримет всевозможные агрессивные шаги, не связанные с переброской российских войск через границу. Кремль может обострить свою войну через прокси и начать широкомасштабные кампании по дезинформации и хакерские операции и вчерашние атаки на госсайты и банки тому подтверждение. (Возможно, они сделают то же самое, если введут войска в Украину.)

Существует множество возможных сценариев российского вторжения, в том числе отправка дополнительных войск в оккупированные районы на востоке Украины, захват стратегических регионов и блокирование доступа Украины к водным путям и даже полномасштабная война, когда Москва идет на Киев в попытке захватить всю страну. Любая из них может быть разрушительной, но чем масштабнее операция, тем катастрофичнее будут ее последствия, — отмечают западные аналитики.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году США и их европейские партнеры и партнеры по Большой семерке ввели санкции против Кремля.

Сегодня администрация Байдена вместе со своими европейскими союзниками пытается разработать агрессивный план наказания России в случае ее нового вторжения. Так называемые ядерные варианты, такие как нефтяное и газовое эмбарго или отключение России от SWIFT, кажутся маловероятными, отчасти из-за того, как это может нанести ущерб мировой экономике. Россия — это не Иран или Северная Корея; это крупная экономика, которая ведет большую торговлю, особенно сырьем, газом и нефтью.

По сообщениям американских СМИ, в настоящее время самые жесткие санкции, которые администрация Байдена рассматривает, — это определенный уровень финансовых санкций в отношении крупнейших российских банков — шаг, который администрация Обамы не предприняла в 2014 году, — и запрет на экспорт передовых технологий.