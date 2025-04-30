Угода про копалини знову під загрозою: трампісти хочуть обійти ратифікацію в Раді – FT

Переговори України та США щодо корисних копалин зіткнулися з перешкодою в останню мить. Вашингтон хоче, щоб Київ відразу підписав не тільки рамкову угоду про копалини, а й технічний документ.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, коли літак міністерки економіки України Юлії Свириденко прямував до Вашингтона, щоб підписати угоду, команда міністра фінансів США Скотта Бессента сказала їй, що вона повинна «бути готовою підписати всі угоди, або повернутися додому».

Угоди, про які йдеться, — це не тільки рамкова угода про інвестиції, а й технічна угода про фінансування спільного інвестиційного фонду.

На думку США, інакше це зменшить прозорість і підзвітність, тим часом українська сторона вважає позицію США неточною. Київ пояснив, що не може підписати обидва документи сьогодні, 30 квітня, оскільки рамкову угоду ще має ратифікувати український парламент.

Наразі переговори досі не завершилися. За словами одного українського посадовця, якого цитує FT, Україна готова підписати рамкову угоду сьогодні, хоч «шанси трохи кращі, ніж “50 на 50”».

Раніше український прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловлював сподівання, що угоду підпишуть протягом найближчої доби. Після цього, за його словами, також мають підписати ще дві технічні — про саме створення спільного інвестиційного фонду і про його фінансування та наповнення.

Деталі угоди про копалини

Після публічної сварки з президентом України в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп вирішив змінити угоду про корисні копалини на «більшу й кращу». За даними медіа, адміністрація Трампа хотіла просунути нові умови, включивши контроль США над українськими атомними електростанціями. Зеленський скаржився, що умови постійно змінюються.

Сам президент Трамп неодноразово стверджував, що Сполучені Штати виділили Україні понад 300 мільярдів доларів допомоги (хоч аналітики не змогли знайти тому підтвердження, а інші оцінки називали значно менші суми). Пізніше, за даними медіа, сума «боргу» знизилася до 100 мільярдів доларів.

А втім, президент Володимир Зеленський запевнив, що не погодиться на угоду, яка міститиме борги України перед США за минулу допомогу. Також він казав, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі», і що Україна не підпише документ, який загрожуватиме її вступу до ЄС.

Зрештою прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в угоді про надра не зараховуватимуть американську допомогу, надану раніше.

Натомість угода передбачає створення інвестиційного фонду з розподілом внесків й управління в розмірі 50/50. Внески в цей фонд будуть робити у грошовій формі, а США можуть зараховувати як свої внески нову допомогу для України.

«Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами. Тобто надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною цієї угоди. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини — це і буде наш внесок, 50%, який ми будемо віддавати в цей фонд», — пояснював прем’єр.

Цей фонд протягом 10 років має інвестувати в проєкти відновлення України. Крім того, угода про копалини звільнятиме як українську, так і американську сторону від мит та оподаткування і не суперечитиме вступу України до ЄС.

Усі суперечки, які можуть виникати під час реалізації угоди, сторони мають вирішувати шляхом взаємних консультацій, а не через американське законодавство, як було в попередніх версіях документа. // hromadske